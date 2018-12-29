Özlem Öztekin Vural kimdir ve nereli? AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural mı olacak?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi yaklaşırken adaylar bir bir belli oluyor. AK Parti'nin İstanbul'da aday göstereceği isimler ile ilgili kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. AK Parti'nin Adalar Belediye Başkan adayının Özlem Öztekin Vural olduğu iddia edildi. Peki Özlem Öztekin Vural kimdir ve nereli? İşte Özlem Öztekin Vural ile ilgili detaylar!

Özlem Öztekin Vural kimdir?

Özlem Öztekin Vural, 1978 yılında aday gösterileceği konuşulan Adalar'da doğdu. Özlem Öztekin, aslen ise Ordu Mesudiyeli'dir. İstanbul'un turistik ilçelerinden Adalar'ın yerlisi olan Özlem Öztekin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Öztekin evli ve 1 kız çocuğu var. Öztekin siyasete 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla ilişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı. 2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Vural, 5. Olağan Kongrede yeniden İl Yönetim Kuruluna seçilmiş ve yeniden Sekreterya Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Öztekin çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.