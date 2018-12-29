Pakistan’dan örnek karar: FETÖ terör örgütü

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Pakistan'ın en yüksek mahkemesi olan Pakistan Yüksek Mahkemesi FETÖ'yü "terör örgütü" olarak kabul etti. Mahkeme kararının uygulanması için İçişleri Bakanlığı'ndan uygun adımları atmasını istedi. Karara ilişkin açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı ise, "Kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Kararla, örgüte ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrine hükmedildi.Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karar Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye Maarif Vakfına devri konusunda görülen davanın karar metninde yer aldı. Mahkeme, bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesine ve vakfa ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrine hükmetti. Mahkeme kararının uygulanması için İçişleri Bakanlığı'ndan uygun adımları atması istendi.Türkiye'nin, Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı ile vakıfla ilişkili yapılanmaları terör örgütü ilan ettiği hatırlatılan kararda, İİT'nin de FETÖ'yü terör örgütü kabul ettiği vurgulandı. Mahkeme kararında birçok ülkenin Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı'nın üyelerini sınır dışı ya da iade ettiği, okullarının idaresini devraldığı belirtildi. Pakistan Yüksek Mahkemesi, bu ay FETÖ'nün ülkede terör örgütü olarak tanınmasına yönelik başvuruyu kabul etmişti. Kararla birlikte ilk kez Türkiye dışında bir ülke örgütü "Terör örgütü" olarak kabul etmiş oldu.Pakistanlı Avukat Muhammed Sohail Sajid, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Deklarasyonu, Asya Parlamenterler Asamblesi Deklarasyonu ve 2016'da Taşkent'te düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Toplantısı Deklarasyonu'nda FETÖ'nün terör örgütü kabul edildiğini hatırlatarak, Pakistan'ın bu üç deklarasyona da imza attığını söyledi. Sajid, kararla, örgüt üyelerinin de ülkeyi terketmek için acele etmeye başladığını söyledi.Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin 15 Temmuz ihanetine imza atan FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesini öngören karar memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır. Kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir" dedi. Açıklamada, Türkiye'nin, bundan sonra da Pakistan ile her alanda iş birliğini artırarak devam ettireceğinin altı çizildi. ANKARATürkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Pakistan kararını değerlendirdi. Akgün, "Pakistan'ı saymazsanız 33 ülkede 179 okulumuz var. Bunun 117'si FETÖ iltisaklı gruptan bize devredilen okullardır, geri kalanları da bizim açtığımız okullardır. Tabi Pakistan'da şu anda 28 okul var. Bunları da ilave etmek lazım" dedi. Akgün, "Pakistan hakikaten FETÖ yapılanmasında eğitim alanında en yaygın eğitim networkunun olduğu bir ülkeydi. Bu, bizim için Türkiye anlamında da TMV anlamında da çok önemli ve kritik gelişme" diye konuştu.