‘Rejim Münbiç’te’ diyenlerin algı operasyonu çökt

BUGÜN NELER OLDU

İngilizhaber ajansı Reuters dün öğle saatlerinde, YPG'nin "Güçlerimiz çekiliyor. Suriye hükümetine, silahlı kuvvetlerini Münbiç'e göndermeye ve bu mevzileri korumaya davet ettik" diye açıklama yaptığını duyurdu. YPG'nin Esad rejimi üzerinden algı operasyonu yapma girişimine, Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'nın yayımladığı rejim güçlerinden bir komutanın ' Ordumuz kente girdi ve Suriye bayrağını göndere çekti. Münbiç'te bulunan tüm Suriye vatandaşlarının ve diğer kişilerin güvenliğini garanti ediyoruz. Suriyeliler güçlerini birleştirerek ulusal egemenliği korumalı' sözlerini sarf ettiği videoda eklendi. Bir süre sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad rejiminin Münbiç'e girmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bir saat sonra bu kez Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov "Ankara'nın terörle mücadele operasyonuna terörün ortadan kaldırılması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz. Türk ortaklarımızla ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekmesi ile ortaya çıkan bu konuyu tartışacağız" dedi. ÖSO'ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Mahmut Süleyman,"PKK/YPG'liler kendi bayraklarını indirerek rejim bayrakları çekiyor" diye açıklama yaptı.Ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon da bu algı operasyonunu yalanladı. Bir Pentagon yetkilisi, "Esad rejimi güçlerinin Münbiç'e girdiğine yönelik haberler doğru değil" dedi.