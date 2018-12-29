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Türk-Rus heyeti bugün Moskova’da ’yi masaya yatıracak

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018
Türk-Rus heyeti bugün Moskova’da Suriye’yi masaya yatıracak
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde ABD askerlerini Suriye'den çekme kararından sonra Suriye'deki son gelişmeler Türk ve Rus heyetin görüşmesinde ele alınacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderek mevkidaşlarıyla görüşecek. Görüşmede, Suriye'de özellikle Fırat'ın doğusunda yürütülecek çalışmalarla ilgili Rusya ile oluşturulacak koordinasyon üzerinde durulacak. Görüşmeler sonrası Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bir araya gelmesi bekleniyor.
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Türk-Rus heyeti bugün Moskova’da Suriye’yi masaya yatıracak
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