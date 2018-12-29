YPG/PKK ile DEAŞ işbirliği INTERPOL raporunda

BUGÜN NELER OLDU

Interpolüye ülkelere gönderdiği mesajda YPG/PYD/PKK ile DEAŞ'ın iş birliği içinde hareket ettiklerine yönelik tespitlerin olduğu bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde başarıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'ndan övgüyle bahsedilen mesajda, ülkelerine geri dönen yabancı terörist savaşçıların gerçekleştirebileceği eylemler konusunda tüm üyeler uyarıldı. Mesajda, DEAŞ'ın yanı sıra terör örgütü PKK/ KCK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/PYD'nin faaliyetlerine de yer verildi. Çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere yaklaşık 400 kişinin YPG/PYD'ye katıldığı ve DEAŞ ile iş birliği içinde hareket ettikleri vurgulandı.