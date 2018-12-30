15 Temmuz’un izleri hâlâ duruyor

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde İstanbul Tuzla Fatih Mahallesi Orhanlı Gişeler'deki olaylarda evine kurşun isabet eden aileler o anları anlattı. Hainlerin kurşunlarının isabet ettiği evlerde 15 Temmuz'un izleri hala duruyor. 6 kişinin şehit olduğu Orhanlı'da yaşayanlar o ihanet gecesini hiç unutmamak için evlerine isabet eden kurşun izlerinin bazılarını tamir ettirmeyerek, onlarla yaşıyor. Olgun Kilit, "Sabahlara kadar evime kurşun yağdı. Allah o geceyi bir daha kimseye yaşatmasın" diye konuştu. Yılmaz Kilit ise, "15 Temmuz akşamı, askerler gişeleri basınca polisleri ve sivil vatandaşları yaylım ateşine tuttular" dedi.