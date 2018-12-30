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'da yılbaşında eylem hazırlığındaki 'lılar yakalandı

'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü 'e yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 09:57
Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Adana'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon başlattı.

Terör ekipleri şafak vakti 250 polisle 16 ayrı adrese eş zamanlı olarak 18 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Operasyona terör ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı. Evlere tek tek giren polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Girdiği evlerde didik didik arama yapan ekipler, ele geçirdikleri suç unsurlarına el koydu.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların DEAŞ'a katılıp Suriye'ye giderek burada bir süre bulunup savaştıktan sonra geri Adana'ya döndükleri de ileri sürüldü.

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Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı
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