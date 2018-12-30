Ankesörden darbe görüşmeleri çıktı

15 Temmuz kanlı darbe girişimine yönelik hazırlıkları örgüt içi haber verme yöntemlerinden bir tanesinin de ankesörlü telefon olduğu ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında 9 sayfalık bir rapor hazırlandı. Rapor, soruşturma savcısı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Raporda, bazı itirafçı FETÖ şüphelilerinin itirafları da yer aldı. Bu isimlerden bir tanesi olan İstanbul Jandarma Tedarik Merkez Komutanlığı'nda görevli Y.C. darbe girişiminden 2 gün öncesine kadar kimsenin kendisine ulaşmadığını söyleyerek "Daha önce konuşmadığım birisi 13 Temmuz'da beni sabit numaradan aradı. Sultanbeyli Merkez'e gelmemi söyledi. Burada bana, 'Yarın seni birisi arayacak senden istediği şeyi yap' dedi. Aynı şahıs 14 Temmuz'da beni yine sabit numaradan aradı. Sultanbeyli'ne gelmemi söyledi. Arabasına binerek Sarıyer'de bilmediğim bir yere gittik" dedi.

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