Azerbaycan’da müthiş FETÖ operasyonu

FETÖ ile mücadele kapsamında yurt dışı operasyonlarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hakkında arama kararı bulunan Mehmet Gelen'i uzun süredir takip ediyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan Gelen, sahte pasaportla Belarus'a girmeye çalışırken yakalandı.

Türk istihbaratı Belarus'un yasal işlemlerden sonra Azerbaycan'a iade edilen FETÖ'cü öğretmen Gelen'i başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirdi.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan Gelen, Azerbaycan'dan alınarak yargılanmak üzere yurda getirildi. Öte yandan FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 17'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Tutuklanan zanlılardan 12'sinin muvazzaf asker olduğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları belirtildi.

Yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarla görüşme yaptıkları tespit edilen 3'ü eski askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 26 Aralık'ta İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmıştı.

ÖRGÜT İMAMINA KELEPÇE

Uşak merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı. Tutuklananlardan birinin örgütün Eşme ilçe imamı olduğu öğrenildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde ise hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan öğretmen C.G. gözaltına alındı.