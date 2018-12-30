ByLock ihanetinde rekor: 30 bin 503 kez kullanmış!

FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilince tutuklanan Yusuf K. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli Yusuf K.'nın 18 Aralık 2014- 17 Şubat 2016 tarihleri arasında üzerine kayıtlı GSM numarasından ve ID numarasından ByLock kullandığı belirlendi.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaptırılan teşhis işleminde ilgili ID'yi şüpheli Yusuf K.'nın kullandığı iddianamede yer aldı.

Şüpheli Yusuf K.'nın kullanıcı adı olarak ByLock'a eklediği kişilerin onu "yusuf kilinc" ve "yusuf güngören" olarak ekledikleri anlaşıldı.

Yusuf K.'nın ismiyle uyumlu olacak şekilde "yusufaka" kullanıcı adını kullandığı ve uygulama içi adının da "yusuf" olduğu tespit edildi.

İddianamede uygulama içi adının da yine "yusuf" olduğu, yine şüpheliye mesaj içeriklerinde ismi ile hitap edildiği bu suretle de bahsi geçen programı bizzat kendisinin kullandığı, mesaj içeriklerinde örgütsel tavır ve jargonla bu yöndeki faaliyetlere yönelik mesajlaşmalarının olduğu belirtildi.

ÖRGÜT VAKIFLARA ÜYE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan arşiv havuzunda yapılan araştırmada şüpheli Yusuf K.'nın PAK Eğitim İş Sendikası'na üye olduğu, Damla Eğitimciler Derneği İktisadi İşletmesi'nde 2015'te SGK kaydı ile çalıştığı da tespit edilenler arasında yer aldı.

İddianamede FETÖ/PYD örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiği yer aldı.