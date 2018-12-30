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Erdoğan ve arasında kritik görüşme

Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele ele alındı.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 16:25
Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı. İki liderin, gerek İstanbul Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.

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Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme
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