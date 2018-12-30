ÖSO emir bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Münbıç'te önceki gün terör örgütü PKK/YPG'nin Esad askerlerinin şehrin kontrolünü ele geçirdiği yönünde dezenformasyona başlamasının ardından cephe hattında sinirler gerildi. Binlerce ÖSO savaşçısı ağır silahları ile birlikte Cerablus-Münbiç hattına yürüdü. Bölgeye sevk edilen komandolar da cephenin en ön saflarında olası operasyon için hazır bir şekilde başlamaya başladı.Gece boyunca süren gergin bekleyişin ardından gün boyunca da bölgeye askeri sevkıyat devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de sıcak bölgeye komandoları taşımaya devam etti. Suriye içinde uzun askeri konvoylar oluştu. Münbiç operasyonu için cepheye gelen Mehmetçik de Münbiç'ten zaferle döneceklerini söyledi. Geceyi cephe hattında geçiren ÖSO savaşçıları gün içerisinde Türk üslerinin bulunduğu bölgeye giderek beklemeye koyuldu.ÖSO savaşçılarının Türk askerlerinin gerisinde beklemeye devam ettiğini söyleyen Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanlarından Basravi Süleyman, "Biz Fırat'ın doğusu için de Münbiç operasyonu için de hazırız. Cephe hattında ağır silahlarımız ve savaşçılarımızla bekliyoruz. Türk kardeşlerimizle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi yine omuz omuza teröristlere karşı savaşacağız" dedi. ÖSO savaşçılarının teyakkuz halinde beklediği dikkatlerden kaçmadı.