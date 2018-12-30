Sandıklardan 2.5 milyon lira tasarruf edilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik yeni bir karar daha aldı. Daha önceki seçimlerde köylerdeki sandıklarda 400, diğer yerlerde ise 330 kişi oy kullanabiliyordu. Bundan böyle sandıklarda kullanılacak oy sayısı 350 olarak sabitlendi. Yeni uygulama ile birlikte sandık sayısının 10-12 bin arasında azalması bekleniyor. Her sandığın YSK'ya maliyeti bin 500-2 bin lira arasında olacağı için yaklaşık 2,5 milyon lira tasarruf sağlanacak. Buna sandık başlarında görev alacak personelin ücretleri, sandıkların taşınması gibi maliyetler eklenince tasarruf rakamının 3 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. 24 Haziran seçimlerinde Türkiye genelindeki seçmen sayısı 56 milyon 322 bin 632 idi. Türkiye genelinde kurulan sandık sayısı ise 180 bin 65 olarak gerçekleşmişti.

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