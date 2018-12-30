Şehidin emaneti İrem için seferber oldular

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Siirt'ın Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 silah arkadaşıyla şehit olan Kürşat Güneş'in meslektaşları, şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem'i öğrenim gördüğü özel okuldaki "Sıra bende" etkinliğinde baba mesleğini anlattı.Öğrenci velilerinin mesleklerini anlattığı etkinlik kapsamında sıranın İrem'in velisine geldiğini öğrenen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İrem'in İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken, şehit olan babası Kürşat Güneş'in mesleğini anlatması için 2 asker görevlendirdi. Asker kıyafetiyle okula gelen İrem'in sınıfını ziyaret eden astsubay Ruken Merve Çalış ve uzman çavuş Gökhan Bal, çeşitli hediyeler verdikleri öğrencilere askerlik mesleğini anlattı, onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.Şehidin eşi Hatice Güneş, 5,5 ay evli kaldıkları eşinin en büyük hatırasının kızları İrem olduğunu söyledi. Güneş, kızıyla ilgili büyük hayalleri olan ve evladının adını da doğumundan önce kendisinin verdiği eşinin hayallerini gerçekleştirmek için çabaladığını belirtti. Böyle bir etkinliğin olduğunu öğrendiğinde İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçtiğini söyleyen Güneş, "Sıra kızım İrem'e gelince 2 jandarma personeli kızımın sınıfına gelerek baba mesleği olan askerliği anlattı. Bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Etkinlik çok verimli geçti" dedi. Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da okulu ziyaret ederek İrem'in sınıfında öğrencilerle yakından ilgilendi. AA