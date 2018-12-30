Suriye terörden temizlenecek

BUGÜN NELER OLDU

Türk heyetinin kritik Rusya temasları tamamlandı. Moskova'daki görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sonrası Çavuşoğlu, Lavrov'la birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran'la yakın iş birliğine devam edileceğini belirterek, "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Biz Astana garantörleri olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız" dedi.Temaslarda ABD'nin Suriye'den çekilme kararının da ele alındığını dile getiren Çavuşoğlu, "Ayrıca, terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlılığımızı vurguladık. Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatının önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Soçi'de imzaladığımız İdlib muhtırası gerçekten bugün sükûnetin sağlanması ve siyasi sürecin işlemesi bakımından çok önemli bir mutabakattı. Bunun da uygulanması ve aksaklıkların giderilmesi konusunda da mutabıkız" değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizerek, şunları kaydetti: Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Astana garantörleri olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız. Bazıları Astana sürecini ya da Soçi sürecini baltalamaya çalışıyor olabilir ama şunu unutmasınlar; bugün Suriye için bir anayasa komisyonunun kurulması konuşuluyorsa, bu Rusya, İran ve Türkiye'nin birlikte attığı adımlar ve sarf ettiği çabalar sayesinde olmuştur. Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran'la yakın iş birliğine devam edeceğiz. AAGörüşmede, Suriye sorununun insani boyutunun da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: Özellikle mültecilerin gönüllü bir şekilde Suriye'ye dönmesi konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebiliriz ve gönüllü bir şekilde Suriye topraklarına dönen insanlara nasıl yardım edebiliriz, bunu da değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye konusunda, bölgesel konularda, Rus ortaklarımız ve İran'la yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Çabalarımızı birlikte koordine edeceğiz ve Suriye'de kalıcı bir barış için, siyasi çözüm için önümüzdeki süreçte çabalarımızı yoğunlaştıracağız.