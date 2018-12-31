2019 yargıda yeni inşa dönemi olacak

BUGÜN NELER OLDU

AdaletBakanı Abdulhamit Gül, dün katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gül şunları söyledi:(İnsan hakları ve özgürlükler) Türkiye'ye dair tüm bu eleştirilerde özellikle FETÖ'nün yargı içinde yaptığı tahribatı asla unutmamak lazım. Türkiye'de yargıyı bir silah gibi kullanmak isteyen terör örgütünün oluşturduğu bir tahribat var. Tahribatın telafi edilmesi anlamında yeni bir inşa dönemine girilmesine ihtiyaç var. 2019'un daha demokratik, daha insan hakları temelli, tüm bu sorunları, tahribatı ortadan kaldıracağımız yeni bir inşa dönemi olması için çalışıyoruz.(FETÖ elebaşının iadesi) Görüşmelerde mesafe alınmış değil şu an itibarıyla. Ama tamamıyla reddedilmiş de değil. Elde ettiğimiz yeni delilleri ABD'ye ulaştırıyoruz. ABD'de şu an hem savcılık hem idari soruşturma var. Önümüzdeki ay itibariyle savcılar, ABD'li yetkililer gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu. Hukuk devletinin gereği bu terör elebaşının iadesidir. 2019'da FETÖ'nün elebaşının ve yönetici kademesinin iade talebimizin ABD tarafından yerine geleceğine inanıyoruz. Bu konuda olumlu bir gelişme elde etmeyi ümit ediyoruz.Bu örgütün kripto özelliği sebebiyle 'Biz hepsini temizledik. Siyaset kurumunda, devlet kurumunda tüm FETÖ'cüler bunlardır' diye bir rehavete kapılamayız. Çünkü örgütün kendisi takiye üzerine kurulmuş. Daha önce yaşadığımız kötü örnekler, özellikle FETÖ'nün yargıyı ele geçirecek bir kudret olarak görme yaklaşımının sonuçları yargıya güveni azalttı. FETÖ'nün tasfiyesinden sonra yeni bir inşa dönemine girilmesiyle yargıya güvenin artacağına inanıyoruz.