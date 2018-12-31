AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İstanbul AK Parti Belediye Başkan adayları...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesini bulabilirsiniz. AK Parti İstanbul İlçe belediye başkan adayları arasında 3 de kadın başkan adayı yer aldı.
AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)
Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)
Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)
Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)
Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)
Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)
Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)
Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)
Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)
Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)
Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)
Güngören: Fatih Özçiçek
Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz
Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)
Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)
Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)
Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)
Şişli: Fatma Özden Ay
Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)
Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)
Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)
Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)