Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İstanbul AK Parti Belediye Başkan adayları...

İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İstanbul AK Parti Belediye Başkan adayları...

; Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı! Hakan Bahadır, Haydar Ali Yılmaz, Deniz Köken, Ergün Turan ve Azmi Ekinci gibi isimler dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 17:06
AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İstanbul AK Parti Belediye Başkan adayları...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesini bulabilirsiniz. AK Parti İstanbul İlçe belediye başkan adayları arasında 3 de kadın başkan adayı yer aldı.

AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

Güngören: Fatih Özçiçek

Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

Şişli: Fatma Özden Ay

Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu! İstanbul AK Parti Belediye Başkan adayları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN