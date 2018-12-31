Çekilme yok uykuya yatacaklar

ABD'nin Suriye'den çekilme yönündeki kararından sonra Türkiye, hızlıca adımları atmaya başladı. Rusya'ya heyet gönderilirken ABD'li yetkililer ile temasa geçildi. Ancak Beyaz Saray ile Pentagon'un ayrı görüşte olması Ankara'yı endişelendiriyor. Bölgedeki terörist unsurların bu süreçte uyutulup daha sonra tekrar ortaya çıkartılabileceği değerlendirmesi yapılıyor.



ENDİŞELENDİRİYOR

Başkent Ankara, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını bütün detayları ile değerlendiriyor. AK Parti kulislerindeki bilgi ve değerlendirmeler şöyle: Suriye'den çekilme konusunda ABD'de fikir birliği olmadığı görülüyor. Pentagon ve istihbarat ile Beyaz Saray bu konuda farklı düşünüyor. Bu fikir ayrılığı Türkiye açısından da bir risk oluşturuyor. Farklılık nedeniyle aslında ABD'nin "tam çekilmesi" de söz konusu görünmüyor.



UYKUYA ÇEKİLECEK!

Farklılık aynı zamanda başka bir riski de beraberinde getiriyor. ABD'nin boşaltacağı alandaki terörist yapılanmalar tasfiye olmayacak. Amerika'nın çekilmeye karşı cephesi ile işbirliği yapacak bu unsurlar "şimdilik" ortada görünmeyip uykuya çekilecek. Bu hücreler gerektiğinde tekrar uyandırılacak.



SURİYE'DEKİ SON DURUM

Esad, ortaya çıkan tabloda ne Lübnan ne de Türkiye'de bulunan Suriyelileri geri istemiyor. Çünkü demografik yapıyı değiştirip kendi lehine bir pozisyon oluşturmaya çalışıyor. Bu nedenle göç edenlerin geri dönmesini önleyecek politikalar uygulaması önümüzdeki dönemde şaşırtıcı olmayacak. Suriye'de son tablo da çok iç açıcı değil. Halen Suriye'nin yüzde 3'ü terör örgütleri DEAŞ (Ürdün'e yakın bölgede bulunuyorlar), yüzde 32'ü PKK, yüzde 15 ÖSO, yüzde 50 ise Esed yönetimini hakim.

ABD İLE GÖRÜŞME

Türkiye, bu denklemi anlama, olayın nereye gittiğini görme açısından bir dizi kararı arka arkaya devreye sokmaya başladı. Rusya'nın tavrını öğrenmek amacıyla bu ülkeye bir heyet gönderildi. ABD'liler ile görüşmelerinde devam ettiği öğrenildi. Burada çekilmenin nasıl olacağı, ne kadar süreceğine kadar süreç konuşuluyor. Önünüzdeki günlerde ABD'li bir yetkilinin de Türkiye'ye gelebileceği belirtildi.