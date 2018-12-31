DEAŞ operasyonunda sarı yelekler bulundu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütlerine karşı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta FETÖ, PKK ve DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yapılan operasyonların ardından bugün de DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrusunda izmir MİT Bölge Başkanlığı'nın desteğiyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve emniyet istihbarat ekiplerince 11 adrese sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon İzmir merkez ile Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda örgütün yayın organı olan kitaplar ve terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 29 bin lira ve 8 bin 500 dolar para ele geçirildi. Ayrıca DEAŞ terör örgütünü simgeleyen bayraklar ile örgütsel amaçlı kullanılan dernek binasından toplumsal olaylarda kullanılmak üzere saklanan 9 sarı yelek çıktı. Gözaltına alınan 10 kişi Çankaya semtindeki izmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.









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