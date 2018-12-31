FETÖ kanalına denetime giden SGK çalışanlarına sürgün

FETÖ'nün Samanyolu Televizyonu'nda 2012 yılında kaçak işçi çalıştırıldığı ihbarı gelince denetim yapmak üzere giden iki sosyal güvenlik denetmeninin başına gelmeyen kalmadı. O dönem kamu bürokrasisinde yuvalanan örgüt mensupları, iki denetmene beş ayrı suçtan ceza verip sürgün etti. Cezalandırılan iki denetmene zulmeden, aralarında Samanyolu Televizyonu'nun o dönemki yöneticileri ile SGK yöneticilerinin de bulunduğu dört şüpheli hakkında FETÖ üyeliğinden iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre ilginç olay şöyle gelişti: Samanyolu Televizyonu'ndaki Farklı Desenler'in de arasında bulunduğu bazı dizilerde kaçak işçi çalıştırıldığı ihbarının Alo 170 hattına yapılması ardından 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri kanalın denetlenmesi için görevlendirildi. Denetmen Şaban Kurtaran ve Ayşegül Nart iki kez kanalın Çamlıca'daki binasına gitti. Birinci gidişte hiç içeri alınmayan denetmenler ikinci gidişte yanlarında polis götürdükleri halde yine binaya sokulmak istenmedi. Dönemin il müdürü Ramazan Yıldız'ın yanlarına bir yakın adamını dikmesi ile polis eşliğinde binaya girebilen denetmenler, kerhen denetim yapabildiler. Denetmenlerin başına STV yöneticileri Abdullah Bağ ve Sabit Çakar dikildi.

FETÖ PEŞLERİNİ BIRAKMADI, SÜRGÜN ETTİ

FETÖ'nün Samanyolu televizyonunda yaptıkları bu denetleme, SGK denetmenleri Şaban Kurtaran ve Ayşegül Nart'a pahalıya patladı. FETÖ iki denetmenin peşini bırakmadı. FETÖ, SGK'daki mensuplarını harekete geçirerek, Şaban Kurtaran ve Ayşegül Nart'ın cezalandırılabilmeleri için ellerinden geleni yaptı. İlk olarak kurumda sindirme politikası uyguladı, bununla da kalmadı, ceza almalarını sağladı. Denetimi yapan bu iki müfettiş beş ayrı suçtan cezalandırılarak farklı yerlere sürüldü.

ÖRGÜTÜN TEPE YÖNETİMİYLE İRTİBATLARI VARDI

İki denetmene Samanyolu'na denetime gittikleri için işlem yapan SGK yöneticileri Erdinç Özbora'nın Kanun Hükmünde Kararnâme ile (KHK) ihraç edildiği, diğer yönetici Ersin Umdu'nun tepe yöneticisi ile irtibatı olduğu, KHK kapsamında kapatılan vakıflarda üyeliğinin olduğu belirlendi.

Samanyolu Yayıncılık Sorumlu Müdürleri Abdullah Bağ ve Sabit Çakar ile denetmenlerin sürülmesinde etkileri bulunan Erdinç Özbora ile Ersin Umdu hakkında silahlı terör örgütne üye olma suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Dönemin SGK yöneticisi Erdinç Özbora, Ersin Umdu FETÖ ile iltisaklı çıktı. İddianamede, denetime gidildiği anlarda STV yöneticisi Sabit Çakar'in o dönem İl Müdürü olan Ramazan Yıldız'ı aradığı, Yıldız'ın da iki denetmenin yanına yakın adamı gönderdiği bu şekilde etkili bir denetim yapılmasının önüne geçtiği kaydedildi. İddianamede, iki denetmen hakkında başlatılan usulsüz soruşturma için Erdinç Özbora'nın kurum için teammüllere aykırı olarak müfettiş olarak atandığı hatta örgüt tarafından özel görevlendirildiği kaydedildi. Özbora'nın adresinde Fethullah Gülen'e ait onlarda kitap ve CD bulundu. Yine Ersin Umdu'nun da soruşturma için özel olarak muhakkik olarak atandığı iddianamede belirtildi. İki SGK yöneticisinin Örgüt talimatı ile Samanyolu'nu denetlemeye giden müfettişleri cezalandırdıkları kaydedildi.

Şüpheliler ilerleyen günler İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacaklar.



