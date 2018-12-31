Irmakta balık tutan polis memuru alabora olan tekneden düşerek boğuldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınManavgat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nurettin Özaydın (45), arkadaşı Mustafa Yatağan ile birlikte 4 metrelik fiber tekneyle dün balık avına çıktı. Manavgat ırmağı Boğaz mevkisinde tekne alabora oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından baygın halde sudan çıkarılan Yatağan ve Özaydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özaydın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özaydın'ın cenazesi, dün görev yaptığı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına getirildi. Törene Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, İlçe Müftüsü Mustafa Atilla ve mesai arkadaşları katıldı. Polisin eşi Nurten Özaydın, oğlu Umut Özaydın ve yakınları törende güçlükle ayakta durdu. Kur'an tilaveti ve yapılan duaların ardından Özaydın'ın cenazesi bugün defnedilmek üzere memleketi Kütahya'ya uğurlandı.