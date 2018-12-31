Kararlılıkla devam edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar yayımladığı yeni yıl mesajında 2018'i değerlendirdi. Başarıyla yerine getirmeye çalıştıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirten Akar, FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi örgütlere yönelik operasyonlarla teröre büyük darbe vurulduğuna yer verdi. Suriye'deki terör yapılanmasına da işaret eden Akar, oluşturulmak istenen terör koridorunun engellendiğini ifade ederek, "Bu coğrafyada var olabilmek için güçlü ve başarılı olmak zorundayız" ifadelerini dile getirdi. Akar mesajında, "Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya; Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.