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15 ildeki adaylarını açıkladı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018
MHP 15 ildeki adaylarını açıkladı
MHP, aralarında 15 ilin de yer aldığı 402 belediye başkan adayını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. Belirlenen il belediye başkan adayları şöyle: "Adıyaman-Rıfat Erdem, Ağrı-Servet Al, Artvin-Mustafa Polat, Boluİbrahim Doğan, Hakkari-Nevzat Doğan, Muş-Şerefettin Yatci, Siirt-Muzaffer Furat, Sinop-Hasan Demir, Tokat-Adnan Özmen, Tunceli-Mücella Saler, Uşak-Muhammet Fatih Erdoğan, Batman-Hayrettin Bektaş, Şırnak-Bahar Cavlak, Kilis-Ömer Yabancı, Düzce-Erdoğan Bıyık." MHP, daha önce 3'ü büyükşehir, 31'i il, 22'si büyükşehir ilçe, 117'si ilçe ve 75'i belde olmak üzere 248 adayını açıklamıştı.
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MHP 15 ildeki adaylarını açıkladı
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