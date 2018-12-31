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Son dakika haberi: sonuçları ile ilgili flaş açıklama! 2019 Milli Piyango bilet sorgulama motoru

Zengin olma hayali ile bilet alan vatandaşlar büyük çekiliş öncesi nefeslerini tuttu. İdaresi, bugün yapılacak çekiliş öncesi son dakika açıklamasında bulundu. Açıklamaya göre büyük ikramiye daha erken saatte sahibini bulacak. ise an be an sabah.com.tr adresinden takip edilecek. ‘’ motoru sayesinde rakamları araştırmaya uğraşmadan sadece bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiyeyi görüntüleyebileceksiniz. 2019 Milli Piyango sonuçları açıklanmaya başladığı an ayrıntılar için bizi takip edin. İşte MPİ sorgulama motoru!

Giriş Tarihi: 31.12.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 15:22
Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları ile ilgili flaş açıklama! 2019 Milli Piyango bilet sorgulama motoru

İdaresi, yılbaşı özel çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre büyük ikramiyenin kazandıran numaraları bugün daha erken saatte belli olacak. Çekiliş noter huzurunda ve halka açık şekilde yapılacak. heyecanı ise bu sene yine sabah.com.tr ile yaşanacak. motoru sayesinde bilet numaranızı yazarak kolaylıkla size çıkmış olan ikramiyeleri görebilirsiniz.

2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda ve halka açık şekilde gerçekleştirilecek olan çekilişler 15:00'da başlayacak. Milli Piyango sonuçları ise an be an bu başlık altında sizlerle olacak. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak biletlerinizi sorgulayabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları ile ilgili flaş açıklama! 2019 Milli Piyango bilet sorgulama motoru
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