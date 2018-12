Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları ile ilgili flaş açıklama! 2019 Milli Piyango bilet sorgulama motoru

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre büyük ikramiyenin kazandıran numaraları bugün daha erken saatte belli olacak. Çekiliş noter huzurunda ve halka açık şekilde yapılacak. Milli Piyango sonuçları heyecanı ise bu sene yine sabah.com.tr ile yaşanacak. Milli Piyango sorgula motoru sayesinde bilet numaranızı yazarak kolaylıkla size çıkmış olan ikramiyeleri görebilirsiniz.

2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda ve halka açık şekilde gerçekleştirilecek olan çekilişler 15:00'da başlayacak. Milli Piyango sonuçları ise an be an bu başlık altında sizlerle olacak. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak biletlerinizi sorgulayabilirsiniz.