‘Son Osmanlı diplomatının kabri FETÖ’nün elinde’

BUGÜN NELER OLDU

GüneyAfrika'daki Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Halim Gençoğlu, Güney Afrika'nın son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in mezarının bulunduğu yerden alınarak FETÖ kontrolündeki Nizamiye camisinin bahçesine taşındığını belirterek, "Mehmet Remzi Bey'in, düştüğü talihsiz durumdan, kurtarılması gerekiyor." dedi. Gençoğlu, Mehmet Remzi Bey'in 1914'te Güney Afrika Johannesburg Başkonsolosluğu'na atanan son Osmanlı sefiri olduğunu söyleyerek "Mehmet Remzi Bey'in, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz esareti altında çileli hayat sürmüştü. Ailesi ölene kadar başka bir kimlik altında yaşadı. Mehmet Remzi Bey'in mezarı için Güney Afrika'da yapılacak ilk iş, onun FETÖ'nün esaretinden kurtarılmasıdır" diye konuştu.