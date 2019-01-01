1 Nisan güçlü ve kutlu yükselişin mührü olacak

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında tarihi gelişmelere sahne olan 2018 yılının sonuna gelindiğini belirterek, "Terörü yenmiş, ekonomik saldırıları kökünden püskürtmüş, kur oyunlarını hepten bozmuş, faiz lobisinin entrikalarını bertaraf etmiş bir ülke olarak yeni bir Türk mucizesine imza atılabilecektir. Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekâtla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi. Bahçeli şöyle devam etti: "2018'de tarih yazılmış, müstesna bir Türk destanı yaşanmıştır. 1918'den 1923'e kadar süren kurtuluş mücadelemiz, 2018'den 2023'e kadar sürmesini ümit ettiğimiz yükseliş safhasıyla daha da temellenecektir. Bunu başaracak irade ise gücünü ve güvenini Türk milletinden alan Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde tarihin istikametini bir kez daha tayin edecektir. Nitekim 1 Nisan 2019 sabahı büyük Türk milletinin gelecek ülkülerinin, güçlü ve kutlu yükselişinin bir mührü olacaktır."