Baro başkanı ve İHD yöneticisinin katili

BUGÜN NELER OLDU

ŞERİF Yakut 2000-2011 arasında Şırnak'ın Gabar, Bestler- Dereler, Kato dağları ile Siirt'in Pervari, Eruh, Van Çatak ve Batman Hasankeyf, Gercüş kırsalında düzenlenen çok sayıda saldırının baş faili. Yakut, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu eski Batman Baro Başkanı Sedat Özevin ile eski İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı ve köy muhtarı Sadi Özdemir, kardeşleri Salih ve Sıddık Özdemir'in öldürüldüğü, Siirt'te sivil aracın taranarak Nergiz Evin, Zeynep Evin, Nuran Olgaç, Kevser Çekin'in öldüğü, Nuran Evin'in ise yaralandığı hain saldırıların emrini verdi. Azılı terörist Yakut, Şırnak, Van, Siirt, Batman başsavcılıklarınca da aranıyor ve yanında uydu telefonu ile ABD yapımı M-16 tüfek taşıyor.