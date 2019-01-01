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Başkan Erdoğan ilçe başkan adaylarını açıklıyor

'nin 'daki ilçe belediye başkan adayları, bugün Erdoğan’ın da katılacağı programda açıklanacak.

Giriş Tarihi: 1.1.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 13:34
Başkan Erdoğan AK Parti Ankara ilçe başkan adaylarını açıklıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarını da bugün düzenleyeceği aday tanıtım toplantısında duyuracak.

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Aday tanıtım toplantısının düzenleneceği Ankara Arena Spor Salonu partililer tarafından sabah saatlerinden itibaren dolduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda, salona asılan "Haseki başkan yeni bir destan", "Önce millet, önce memleket" pankartları dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan AK Parti Ankara ilçe başkan adaylarını açıklıyor
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