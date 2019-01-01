Başkan Erdoğan AK Parti Ankara ilçe başkan adaylarını açıklıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarını da bugün düzenleyeceği aday tanıtım toplantısında duyuracak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını bugün açıklayacak!
Aday tanıtım toplantısının düzenleneceği Ankara Arena Spor Salonu partililer tarafından sabah saatlerinden itibaren dolduruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda, salona asılan "Haseki başkan yeni bir destan", "Önce millet, önce memleket" pankartları dikkat çekti.