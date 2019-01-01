BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti, seçim günü Genel Merkez'de sandık bazlı seçim sonuçlarını yakından takip ettiği kısa adı SAS olan Sonuç Alım Sistemi'ni geliştiriyor. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla seçim gecesi sandıklar açılmaya başlandıktan sonra sonuçlar en kısa sürede ve doğru olarak genel merkeze aktarılacak, tek bir oy bile boşa gitmeyecek. Yapılandırılacak olan sistem şu şekilde işleyecek; AK Parti'nin sandık başında bulunan görevliler ilk olarak sandık başında yapılan sayım sonucunu telefonla seçim koordinasyon merkezlerine bildirecek. Bu görevliler daha sonra ıslak imzalı sandık sonucunu alacak. AK Parti'nin bina sorumluları da seçim sonuçlarının birleştirme tutanaklarında hata yapılıp yapılmadığını kontrol edecek. Burada bir hata yapılmış ise gerekli itiraz yapılacak. Seçim Koordinasyon Merkezlerinden gelen sandık sonuçları da Genel Merkezde toplanacak. Genel Merkezde de sahadan gelen sonuçlar ile YSK'nın partilere ulaşım imkanı sağladığı SEÇSİS sistemi üzerinden de veriler doğrulanacak. Sonuçlar bina bazında ve geçmiş seçimlere göre de değerlendirilecek. Geçersiz oy oranının farklı olması halinde bunun nedeni araştırılacak.