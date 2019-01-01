DEAŞ operasyonunda 21 şüpheliye gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Yılbaşı öncesinde İzmir, Konya ve Kocaeli'nde, DEAŞ'a yönelik operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'in Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinde, 11 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken evlerde de örgütün yayın organı olan kitaplar, 29 bin lira ve 8 bin 500 dolar ele geçirildi. Ayrıca toplumsal olaylarda kullanılmak üzere saklanan 9 sarı yelek ile örgüt bayrakları ele geçirildi. Konya'da düzenlenen 6 adrese eşzamanlı baskında Suriye uyruklu 5 kişi, Kocaeli'nde ise yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.