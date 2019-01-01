İnsani duruşumuzla dünyaya örneğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Türkiye için çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2018'in geride bırakıldığını, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2019'a girildiğini belirten Erdoğan, yeni miladi yılın, aziz millet başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Geçen yılı, Türkiye'ye ve millete hizmet yolunda dolu dolu programlarla, çalışmalarla, kabullerle, ziyaretlerle geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

YURTİÇİNDE 90, YURTDIŞINDA 27 ZİYARET: Yurtiçinde 55 ilimize, kimilerine bir kaç defa gittiğimiz için toplamda 90 ziyaretimiz oldu. Yurtdışında da ülkemizi ve milletimizi temsilen 27 ayrı ülkeye 29 ziyaret gerçekleştirdik. Milletimizin refah ve huzurunu artırmak, devletimizin itibarını yükseltmek için gösterdiğimiz çabaların neticelerini alıyoruz.







EN BÜYÜK ESER İSTANBUL HAVALİMANI: Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor. Bu yatırımların en önemlilerinden biri de 29 Ekim'de açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Havalimanı'dır.

EKONOMİK SALDIRIYI BERTARAF ETTİK: Ardı ardına açtığımız şehir hastaneleri ile sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattık. Ağustosta başlayan kur faiz enflasyon saldırısını, ekonomimizin güçlü yapısı ve aldığımız tedbirlerle kısa sürede bertaraf ettik. Türkiye'yi önce 'kırılgan ekonomi' diye yaftalamaya, ardından da gerçekten kırmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

KOALİSYON DÖNEMİ BİTTİ: 2018'in en büyük kazanımlarından biri de 16 Nisan 2017'deki halk oylamasında milletin teveccühü ile hayata geçen yeni yönetim sisteminin ilk seçimlerini gerçekleştirilmesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkemiz artık koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler dönemini geride bıraktı. Milletimiz 24 Haziran'da sandıkta ortaya koyduğu irade ile Türkiye'nin demokrasisine, hak ve özgürlüklerine, 16 yıldır devam eden reformlarına sahip çıktığını gösterdi. Bu tercihin, Türkiyeyi yeni ufuklara, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacağına inanıyorum.

BARIŞIN TARAFINDA SAF: Türkiye, Suriye krizinde en başından beri insani ve ahlaki bir duruş sergilemiş, daima mağdurların ve mazlumların yanında yer almıştır. Bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz. Bu anlayışla Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin, Trablus'un, Saraybosna'nın, Kırım'ın hukukunu savunuyoruz. Medeniyetimizden ve ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz değerlerimiz, bize birliği, beraberliği ve kardeşliği yüceltmeyi öğütlemektedir.







GAYEMİZ GÜVENLİ GELECEK: Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek gayemiz, kendi milletimizi ve bölgemizde yaşayan kardeşlerimizi, emniyete, huzura ve güvenli bir geleceğe kavuşturmaktır. Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır. Attığımız tüm adımları, bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Suriye'deki gelişmeler bu çabalarımızın neticeleridir. Irak'ın istikrarına da katkı yapmaya devam ediyoruz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı koruma hususundaki kararlılığımızı hem siyasi alanda hem de sahada gösteriyoruz. Hepsinden önemlisi, insani duruşumuzla dünyaya örnek oluyoruz.

İFTİHAR VESİLESİ BİR MİRAS: Türkiye bugün 4 milyonun üzerinde mazlumu topraklarında misafir ediyor. Bu büyük kitle içinde her inançtan, her kökenden, her meşrepten, her mezhepten insan vardır. Çünkü biz, Yunus Emre'nin 'Yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' veciz ifadesinde olduğu gibi kapımıza gelenlerin kimliğine değil, sadece insan olmalarına bakıyoruz. Milletimiz, sergilediği bu alicenaplıkla tüm dünyanın takdirini kazanmakla kalmadı, gelecek nesillere de iftihar vesilesi bir miras bıraktı.







TERÖRE GÖZ AÇTIRMADIK: Terör örgütlerine göz açtırmadığımız, terörle mücadelede tarihimizin en büyük başarılarını kazandığımız bir yılı geride bıraktık. Güvenlik güçlerimiz ister dağlarda, şehirlerde, isterse sınırlarımız dışında olsun terör örgütlerinin tüm inlerine girerek teröristleri imha ediyor. Buradan bir kez daha terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum.



DÜNYA LİDERLERİNİ TEBRİK ETTİ

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yeni yıl mesajı gönderdi. Erdoğan, Trump'a gönderdiği mesajda, "Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkilerimizi, stratejik ortaklığımızın gerektirdiği seviyelere çıkaracağımıza ve işbirliğimizin geleceğinin bundan sonra daha parlak olacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan, Putin'e mesajında ise Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin artarak sürmesini beklediğini vurguladı. Erdoğan, Theresa May'e yazdığı mesajında, "Türk-İngiliz işbirliğinin küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim" dedi. Erdoğan, Macron'a mesajında karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkileri ortak çabalarla daha ileriye götüreceklerine inandığını kaydetti. Erdoğan, Şi Cinping'e yazdığı mesajında, "İşbirliğimizin devamını temin etmek ve yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, 2019 yılında sizi ülkemde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya liderlerine yeni yıl mesajı