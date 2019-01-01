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, Fırat’ın doğusu için başlatılacak operasyona hazır

Suriye’nin Azez ve Halep kentlerinde toplanan Özgür Suriye Ordusu’nun () birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin () desteği ile Fırat’ın doğusu için başlatılacak operasyon için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 17:48
ÖSO, Fırat’ın doğusu için başlatılacak operasyona hazır

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Münbiç'e harekât için hazırlıklarını neredeyse tamamladı. ÖSO'nun da katılacağı operasyon için Hamza Tugayları ve Selam Tugayları'na bağlı birlikler başlatılacak operasyon için hazır olduklarını açıkladı. ÖSO askeri, "Bizim tek hedefimiz mazlumları zalimlerin elinden kurtarmak, masum insanlara ve onların eşyalarına zarar vermemek üzere düşmanlara karşı mücadelemizi sürdürmektir. Bu bölgede yaptığımız en yüce şey düşmanlarımıza karşı mücadele ve son olarak bu uğurda şehit olmaktır" dedi.

"HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

ÖSO'ya bağlı Selam tugayları komutanı Ala'a Burra ise, "Münbiç'te PKK terör örgütüne karşı yürüteceğimiz operasyon için hazırlıklarımızı tamamladık. Bölgeyi terörden ve teröristlerden temizlemek çerçevesinde her türlü önlemlerimizi ve hazırlıklarımızı bitirdik. Birliklerimize masumlara zarar verilmemesi yönünde eğitim verdik çünkü yapacağımız operasyonun bölgesindekiler gerek Kürt gerek Arap hepsi bizim kardeşimiz ve halkımızdır. Operasyon için tanklarımızı ve adamlarımızı hazırladık. Gideceğimiz bölgenin coğrafi girinti çıkıntılarına göre adamlarımızı eğittik, biz kardeşlerimizi ve halkımızı PKK terör örgütünden kurtarmaya geldik" ifadelerini kullandı.

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ÖSO, Fırat’ın doğusu için başlatılacak operasyona hazır
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