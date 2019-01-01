‘Trump, Türkiye’ye tampon bölge güvencesi verecek’

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ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'den çekilme kararına ilişkin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın Türkiye ile YPG arasında bir çatışma yaşanmaması için kararlı olduğunu ve böyle bir çatışmayı engellemek için de Türkiye'ye bir "tampon bölge" güvencesi sağlanabileceğini açıkladı. "İşleri akıllıca bir şekilde yavaşlatıyoruz" diyerek Trump'ın ABD askerlerinin geri çekilmesini geciktirebileceğini de ima eden Graham "Başkan bana garanti verdi. Bu işi bitirdiğinden emin olacak. Ayrıca DEAŞ'ı bitireceğine dair söz verdi. Sözünü tutacak. Trump, Türkiye ile konuşacak ve onlara ihtiyaçları olan tampon bölgeyi alacakları konusunda güvence verecek. Şu dünyada son istediğimiz şey Kürtler ve Türkler arasında bir savaş. Bu durum DEAŞ üzerindeki baskıyı azaltır ve İran bu durumun kazananı olur" dedi. Bu arada Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz" ifadesini kullandı.