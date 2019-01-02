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'daki terör operasyonu! 8 zanlı adliyeye gönderildi

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye gönderildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 12:20
Adana'daki terör operasyonu! 8 zanlı adliyeye gönderildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında firari bir kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 Aralık'ta 10 adrese operasyon düzenlenmiş ve 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller, av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ve kuru sıkı tabanca ile bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu gösterdiği öne sürülen sözde kimlik kartları ele geçirilmişti.

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Adana'daki terör operasyonu! 8 zanlı adliyeye gönderildi
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