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Başkan Erdoğan ‘Yılın En Seçkin Dünya Lideri’

Giriş Tarihi: 2.1.2019
Başkan Erdoğan ‘Yılın En Seçkin Dünya Lideri’
Rassdnews medya ağının düzenlediği oylamaya katılan 300 bin kişinin yüzde 77'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2018'in "en seçkin dünya lideri" seçti. Arap dünyasında oldukça etkin bir medya ağı olarak tanınan Rassdnews, "2018'de Dünyada En Seçkin Şahsiyetler" adıyla düzenlediği oylamanın sonuçlarını duyurdu. Buna göre, Erdoğan oylamada "yılın en seçkin dünya lideri" seçildi.
Erdoğan'ın yüzde 77 oyla birinci olduğu listede, darbeyle görevden uzaklaştırılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yüzde 52 ile ikinci sırada yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de seçkinler arasında bulunuyordu.
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Başkan Erdoğan ‘Yılın En Seçkin Dünya Lideri’
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