Bay Kemal 9 kez kaybettin meşru değilsin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda konuştu. Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek AK Parti 22 ilçe için de kendi adayını açıkladı. Başkan Erdoğan salonu hınca hınç dolduran coşkulu partililerin tezahüratları altında konuşmasına başladı. Behçet Kemal Çağlar'ın "Ankara" şii- rini okuyarak parti lileri selamlayan Başkan Erdoğan konuşmasında Ankara'da belediyecilik hizmetlerinin geleceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Bay Kemal tutmuş bizim meşruiyetimizi, cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Ülkemizi ve milletimizi hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Evet, ana muhalefet partisi. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok. Meşru değilsin.Rize ata yurdumdur, İstanbul hayata ve siyasete atıldığım şehirdir, Ankara'da ülkeme ve dünyaya hizmet ederken et ve tırnak gibi iç içe geçtiğim şehirdir. Biz Ankara'yı çok sevdik, inanıyorum ki Ankara'da bizi çok sevdi. 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmıyor, bırakmayacak. Bu sevda ile Ankara için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.. Buradan 15 Temmuz'un gazi şehri Ankara'yı selamlıyorum. Bugün isimlerini milletimizle paylaşacağımız arkadaşlarımızın da daima yanında olacağız, çünkü Ankara hizmetin en iyisine layıktır. Ankara vitrinimizdir.Milletin gönlünde yeri olmayan hiç kimsenin AK Parti listelerine girmesi mümkün değildir. Günün 24, yılın 365 günü halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık olmayan, ulaşılamayan kimsenin AK Parti'de belediye başkanı olabilmesi mümkün değildir. AK Parti'yi de geçmişteki partilerden ayıran en önemli özellik de budur.PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz.Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'na girişi öncesi dışarıda toplanan kalabalığa hitaben de bir konuşma yaptı. Erdoğan buradaki konuşmasında Cumhur İttifakı'na vurgu yaparak, kalabalığa "Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Hanımlardan söz alacağım. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kale içerden fethedilir. Var mıyız buna? Beyler, var mıyız buna?" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki programda yaptığı konuşmada "Ankara'yı daha yaşanabilir, çevreye duyarlı, enerji verimli, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel dokumuza uygun, yatay mimari merkezli ve gelecek nesillerin gıpta ile baktığı bir şehir haline getireceğiz. Atacağımız her adımda, bu şehrin güzel insanlarıyla istişare edeceğiz. Projelerimizi 11 başlık altında perşembe günü (yarın) kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.Yeni yılın ilk günü Ankara'da hava soğuk ama siyaset hayli sıcak idi. Sabahın ilk saatlerinde Arena Spor Salonu içi kadar dışında da on binlerce Ankaralı, Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı için sergilediği kalabalık ve coşku ile Başkentteki yerel yarışın motivasyonunun hangi yönde olduğunu da gösterdi. Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de marka olmuş belediyecilik başarısını 31 Mart sonrası için Ankara için de uygulaması kadar Cumhur İttifakı'nın temini ve devamında en çok katkı sunan isim olarak AK Parti- MHP ittifakı ruhuna en uygun isim Özhaseki. Keza dünkü konuşmasında MHP'li seçmenle ve partililerle birlikte çalışma sözü vermesi de bunun göstergesi idi. Yerel yönetimlerdeki başarısının genel siyasette en büyük referansı olduğunu çok iyi bilen Başkan Erdoğan'ın Ankara, İstanbul ve İzmir'de gösterdiği adaylar da bu çerçeveye en uygun isimler zaten. Ankara'da son seçimlerde 2 olan MHP'li belediye başkanına Gölbaşı'nın da eklenmesi ve sayının 3'e çıkması olumlu karşılanırken, 2 ilçede kadın aday gösterilmesi de anlamlı. Sözün özü; 24 Haziran'da "Cumhur İttifakı Millet Aklı" diyen anlayış, 31 Mart'ta bir kez daha milletin önüne aynı milli ruh ile çıkmakta kararlı..