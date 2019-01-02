Cinayette zincir davası

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre zanlılar teknenin bozuk olduğunu bildikleri halde kapasitesinin üstünde insanla doldurdular. Yolda teknenin su almaya başladığını fark eden kaptan, göçmenleri uyarmadan denize atladı ve kaçtı. 17 Eylül gece yarısı 00.58'de Sahil Güvenlik birimlerine gelen ihbarda kendini 'balıkçı' olarak tanıtan kişi, Adacık mevkiinde 'denizden çocuk sesi geldiğini' söyledi.

BÖLGEYE GİDEN EKİPLER DENİZDE 8'İ ÇOCUK, 15 GÖÇMEN BULDU

Bölgeye giden ekipler denizde 8'i çocuk, 15 göçmen buldu. Su yüzünde 2 göçmen kadının da cansız bedeni vardı. Hawnaz Aljaw (23) adlı kadının cesedi ise batan teknenin içinde 2 gün sonra bulundu. İfadelere göre zanlılar, göçmenlerin otelden sahile sevkini 'VIP' araçlarla yaptı. Sanıklardan biri Bodrum'da 'UBER' şoförü olduğunu söyledi.

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN SUYA ATLADI

Hürriyet'in haberine göre mağdur ifadelerine göre tekne ile açıldıktan yaklaşık 100 metre sonra teknenin kaptanı önce telefonla konuştu, sonra da hiçbir şey söylemeden suya atladı ve karaya doğru yüzmeye başladı. Bir süre sonra da teknenin su aldığı anlaşıldı. Ancak göçmenler uyarılmadığı için hazırlıksız yakalandılar. Teknenin ön kısmı havaya kalktı ve bu sırada suya düşen göçmenlerin üzerine devrildi. 1.5 saat sonra 15 göçmen kurtarıldı. 3 kişi ise hayatını kaybetti.

"BUNUN SONUCUNDA ÖLÜM YA DA ÖLÜMLERİN..."

Savcı iddianamede şu değerlendirmeyi yaptı: "Teknenin olayın başlangıcından önce 'arızalı olduğu' şüpheliler tarafından bilindiği, arızanın tamir edilerek giderilmeye çalışıldığı, diğer şüphelilerin ve göçmenlerin hangi tekne ile göçmenlerin denize açılacaklarını bilmemelerinin olayın safahatına göre mümkün olmadığı, 7 kişi kapasitede olan bir tekneye 18 kişinin bindirilmesinin sonucunda arızalı ve kapasitesi üzerinde yolcu ile denize açılacak teknenin batabileceği ve bunun sonucunda ölüm ya da ölümlerin gerçekleşebileceği tüm şüpheliler tarafından öngörüldüğü halde bu durumu göze alıp kayıtsız kalarak kabullendikleri ve müsnet olası kasıtla kasten öldürme suçunu da işledikleri sonuç ve kanaatine varılmıştır.'

ŞEBEKE GÖREV DAĞILIMI

Mücahit Tunca: Teknenin resmi kayıtlardaki sahibi.

Adnan Bayruğ, Fırat Yorulmaz: Teknenin gerçek sahipleri, olayın organizatörleri.

Nihat Tiper: Teknenin tamirini yaptıran ve olay anında kaptanla irtibata geçen kişi.

Haval Radha Salih: İstanbul-Bodrum arasındaki irtibatı sağlayan kişi.

Hasan Mohannad: Teknenin kaptanı.

Barış Gedikli: VIP aracıyla göçmenleri sahile sevk etti.

Dursun Anıl Aksu, Ahmet Onur Üremiş: Göçmenlerin sahile sevkinde görev aldı.

Ahmet Abdullah Şah: Otelde göçmenlerle kaldı, organizasyona yardım etti.

Erol Bilgiç, Özhan Tekin: Tekneyi tamir etti.

Esra Mamaker: Otel sahibi, göçmenleri sarılıp uğurlarkenki görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Evren Şimşek: Araç temin etti.