Evlerinde bulunan sözde DEAŞ kimlik kartlarından da haberleri olmadığını söylediler

- DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

- Terör örgütü DEAŞ'a üye olduklarını kabul etmeyen zanlıların, evlerinde bulunan sözde DEAŞ kimlik kartlarından da haberleri olmadığını söyledikleri öğrenildi



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ADANA (İHA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Terör örgütüne üye olduklarını kabul etmeyen zanlıların, evlerinde elde edilen sözde DEAŞ kimlik kartlarından da haberleri olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2018 tarihinde şafak vakti 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise dijital materyaller, 1 adet tüfek, 11 adet fişek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu gösteren sözde kimlik kartlarının da olduğu öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan bazı şüphelilerin ise Suriye'de DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edildi. Yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelileri yakalamak için devam eden çalışmalarda 1 şüpheli daha yakalandı.

Zanlılar iki gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların sözde DEAŞ kimlik kartından haberlerinin olmadığını ve DEAŞ üyesi olduklarını kabul etmedikleri, Suriye'ye ise akrabalarının yanına gittiklerini söyledikleri öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada bazı şüpheliler slogan attı. Zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

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