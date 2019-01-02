FETÖ’den aranan emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'ye ait olan ve daha önceden kapatılan okullarda öğretmenlik yapan Seyyid Ç. ile eşi Nuray Ç. hakkında Ankara Şereflikoçhisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. 2 yıldır firari olan şüpheliler, Eskişehir'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Eskişehir'de yapılan başka bir operasyonda ise FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş olan başkomiser E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 'ByLock' kullanıcısı olduğu öğrenildi. Bursa'da ise, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 4. sınıf emniyet müdürü Y.Y. gözaltına alındı. Van merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 7'si tutuklandı.

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