Kocaeli’de CHP’lilerden İYİ Parti ittifakına tepki

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, belediye başkan adayının İYİ Parti'den olacağı yönündeki duyumlara tepki gösteren CHP'liler, parti binasında oturma eylemi başlattı. CHP Körfez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, belediye başkan aday adayları ile ilçe yöneticilerinin de destek verdiği oturma eyleminde CHP'liler, saz eşliğinde türküler söyledi. CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı yaptığı açıklamada, "Körfez ilçede CHP hiçbir zaman adaysız kalmamıştır. Biz de Körfez'in seçmenlerinin, CHP tabanı ve seçmeni ile CHP'nin onurunu korumak için, 4 Ocak'ta MYK ve Parti Meclisimiz toplanana kadar parti binasını terk etmeme ve oturma eylemi yapmayı düşündük. 4 Ocak'ta 'İYİ Parti'nin adayını destekleyeceksiniz.' derlerse il binasında oturma eylemine devam edeceğiz. Sesimizi Ankara duysun, genel merkezimiz duysun" dedi.

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