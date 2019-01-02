Son dakika haber: AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

AK Parti Sözcü'sü Ömer Çelik'ten Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile iligili flaş bir açıklama geldi. Çelik yaptığı açıklamada, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE MHP İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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