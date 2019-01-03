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'dan yeni tanıtım filmi

, Cumhurbaşkanı 'ın cümlelerini kullanarak modern silah sistemlerini sergilediği bir video hazırladı ve 'ASELSAN'ımız var' başlığı ile takipçileri ile paylaştı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 12:55
ASELSAN'dan yeni tanıtım filmi

Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN), hazırladığı son tanıtım filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ndeki konuşmasında ASELSAN'a değinmişti. Türkiye'nin terörle mücadelesinde milli savunma sanayi hamlesinin önemine değinen Erdoğan, şunları söylemişti: "Bize hep şunu söylediler, 'Kongre izin vermiyor'. Başkalarına veriyor ama Türkiye'ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Herkes muhabere sustu denildiği zamanda biz Kıbrıs'tan sonra ASELSAN'ı kazandık. Şimdi elimizde bir ASELSAN'ımız var. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ibretlik sözleri ile başlayan ASELSAN'ın yeni tanıtım filmi

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ASELSAN'dan yeni tanıtım filmi
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