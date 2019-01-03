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'da 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan 2 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 12:32
Bartın'da 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen hemşire D.E, savunma yaptı.

D.E, avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve örgütle bir bağının olmadığını ve Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bank Asya hesabında bir hareketlilik bulunmamasından dolayı sanığın beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı, 19 Mart'a erteledi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmada, tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen astsubay H.Ş. de iddianamede yer alan askeri sınavlara örgüt evinde hazırlandığı ve örgütün yardımıyla başarılı olduğu yönündeki ibareyi kabul etmediğini savundu.

Vatana ihanet etmediğini ve örgüt üyesi olmadığını ileri süren H.Ş, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan H.Ş'nin 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi, sanığın cezasına ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Bartın'da 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
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