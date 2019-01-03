Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ortak basın toplantısı

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye, Irak'ın yeniden yapılanması ve imarında her türlü yardıma hazırdır. Her türlü desteğe hazırız. Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarında bulunmak üzere, alt yapı projelerine de hazırız.

TİCARETTE HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

İkili ticaretimizde geçen yıl 16 milyar dolarla rekor kırmıştık, şimdi bunu 20 milyar dolara yükseltip rekoru egale edelim.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ

Irak ile özellikle savunma sanayi, ticari, askeri, ekonomik alanlarda çok şey yapabiliriz. Özellikle güvenlik... DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem Irak için tehlike oluşturmaktadır. Birlikte çalışmanın önemini konuştuk. İlgili arkadaşlarımız çok sıkı ilişkide olmak suretiyle, boşluk bırakmadan bu sıkıntıları gidermenin gayreti içinde olacağız. Terörle mücadelede iş birliğimizi derinleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Irak Cumhurbaşkanı Salih'in açıklamaları:

Çok net bir mesajımız var, o da Irak yeni bir döneme girmek üzere, yeniden imar ve kurumsal yapısıyla yeniden güçlenerek bölgede rolü güçlü, açık olarak tekrar hakettiğimiz konumda olmayı arzulamaktayız. Bu bağlamda, Türkiye'ye her türlü ortak işbirliğiyle gelmiş bulunmaktayız.

IRAK VE TÜRKİYE'NN ORTAKLIĞI İKİ BÖLGEYE DE HİZMET EDECEKTİR

Halklarımızın özgür ve onurlu bir yaşam hakkı olduğunu söyledik. Var olan çekişmeleri, krizleri ortadan kaldırabiliriz. Irak ve Türkiye sahip olduğu stratejik konumuyla çok şey yapabilir, bu ortaklık iki bölgeye de hizmet edecektir.

IRAK'IN İMARI KONUSUNDA TÜRKİYE'DEN DESTEK BEKLİYORUZ

Ankara'ya gelmeden önce Başbakanımızla görüştüm, onun da mesajı "Türkiye ile ilişkilerin çok daha gelişmiş şekilde olması" yönünde olmuştur.

Türkiye'nin Irak'ta terörden arındırılmış bölgelerin imarı konusundaki katkılarını bekliyoruz.

Irak Cumhurbaşkanı Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu