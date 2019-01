CHP’nin ilişkileri ittifak değil ihanet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara'daki teşkilat, aday ve aday adayları ile dün Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda bir araya geldi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:



OYU HAK ETMELİYİZ: Milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz.



BU ÇATI ALTINDA KALAMAZLAR: Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur.



AK PARTİ'DE BEN YOK, BİZ VAR: Eskiler 'Duvarı nem, insanı gam yıkar' derler. Siyasette de insanı kibir, gurur yıkar, millete tepeden bakmak yıkar, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar. Ben yıkar, ben. Biz varsa, her şey var. AK Parti'de ben yok, AK Parti'de biz var, hep birlikte.

Başkan Erdoğan, Ankara'da konuştu

ANKARA'YI DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ: Ankaralılara vaadimiz, bugüne kadar olduğu gibi yine onlara en iyi hizmete bizim vereceğimizdir. Mehmet Özhaseki kardeşimizi Ankara'ya büyükşehir adayı yaptık. Burada herhangi bir spekülasyona kimsenin hakkı yok. Ederse hem davaya hem büyük şehir Ankara'ya yanlış yapmış, ihanet etmiş olur. Emaneti ehline vermek görevimizdir. Asla ayrımcılık, şu, bu, bu tür şeyler olmaz, olmaması lazım. El ele vereceğiz. Biz biliyoruz ki Ankara'yı inşallah Sayın Özhaseki ile çok daha ileri seviyeye taşıyacağız, götüreceğiz. Biraz belediyeciliği, siyaseti biliyorsam, kusura bakmasınlar, biz Ankara'ya layığını, ilçe belediye adaylarıyla beraber büyükşehirde yaptık ve bu yola da böyle çıktık, hayırlı olsun.



ŞİŞİRİLEN BALONLARI PATLATACAĞIZ: 31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Gözünü Ankara'ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz. Tek vaatleri Ankara'yı ve Türkiye'yi eski kötü günlerine götürmek olanlara cevabımızı, şehirlerimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyarak vereceğiz. Hizmet adına çakılmış tek çivileri olmadığı halde sürekli parlatılarak, pohpohlanarak, şişirilerek başkentlinin karşısına çıkartılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız. Bunu da Cumhur İttifakı ile yapacağız.







CAMİLERE GİDİYORLAR, MAŞALLAH: Girmedik kılık bırakmıyorlar. Ama milletimiz makyajın altındaki yüzü çok iyi bildiği için her seferinde bunları ifşa ediyor. Mahalli seçimler öncesi yine herkese gülücük dağıtmaya başladılar. Camilere gidiyorlar, maşallah. Allah ziyade etsin, Allah kabul etsin.



İTTİFAK DEĞİL, İHANET: Bir yandan bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyle al takke, ver külah ilişki içindeler, diğer yandan kendilerini çok farklı kulvarda konumlandıran başka partilerle pazarlık halindeler. Biz sizin terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla veya terör örgütünün ta kendileriyle nasıl al takke, ver külah yaptığınızı biliyoruz. Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğru olur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz.







KİMSE MİLLETE TEPEDEN BAKAMAZ

"Nasıl olsa belediye başkanı oldum, 5 yıl daha bana kimse afra, tafra yapamaz" yok, o devir geride kaldı. Şimdi öyle bir şey yok. Kim ki bu millete tepeden bakarsa bileseniz ki biz o arkadaşlarla yol yürümeyiz. Anında gereği neyse onu da yaparız. Kibrin sonu büyüklenme, onun sonu ise Allah göstermesin farkında olmadan sınırı aşmadır. Tüm teşkilat mensuplarımızdan bu hususa özellikle dikkat etmelerini istiyorum.



İTTİFAKIMIZIN GEREĞİNİ YAPARIZ

Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp da çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Cumhur İttifakı'nın gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır. Uymayanlar olursa, kusura bakmasınlar, o zaman kendilerini istirahate davet ederiz. Zira biz bu yolda yürürken bir ittifak oluşturduysak, bu ittifak hele hele cumhurun ittifakı ise, bu bir illet, zilleti ittifakı değil, o zaman hep birlikte çalışacağız ve ittifakımızın gereğini yerine getireceğiz. Bu uzun yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içinde olacağız. Dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım.