FETÖ, şike kumpasında İmamoğlu’nu kullanmış

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün şike kumpasında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu da kullandığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun, FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Samanyolu TV'de spor yorumculuğu yaptığı ve şike kumpasına destek veren açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın tutuklanması ve Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mahmut Özgener'in de bulunduğu 40 kişinin gözaltına alınmasının ardından Samanyolu TV'ye telefonla bağlanarak söz konusu gözaltıları desteklemişti. İmamoğlu, sunucunun "Şike ve teşvik primi kanıtlanamıyordu. Devlet ve gerekli merciler, 'Bu olayın üzerine gitsin' diyordu ve işte gidildi. Nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şu cevabı vermişti: "Çok olumlu yorumluyorum. 'Şike kanıtlanamıyordu, ispatlanmıyordu' diyorsunuz. Bence kanıtlanmak istenmiyordu. İlk defa bu konuda kesin, kararlı hukuksal bir hukuksal süreç yaşıyoruz. (...) (Savcı ve polislerin) Kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum."