O astsubay 5 yıl sonra orduya dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk davası' soruşturmasında adı geçen, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen kadınla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılan, ailesini geçindirebilmek için sebze halinde hamallık yapmak zorunda kalan Astsubay Üstçavuş Önder Çayır, 5 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazandı.Görevine iade edilmesine karar verilen Çayır'ın, TSK'dan ayrı kaldığı süre boyunca alması gereken yaklaşık 250 bin TL'nin de ödenmesine hükmedildi. Halen hamallık yapan Çayır, mahkeme kararının bakanlığın onayıyla yürürlüğe girmesiyle üniformasına kavuşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2006'da göreve başlayan Çayır, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada 2013 yılında FETÖ'nün kumpas davalarından olduğu anlaşılan İzmir merkezli askeri casusluk soruşturmasına dahil edildi. Önder Çayır, Şubat 2014'te ordudan atıldıktan sonra kararın düzeltilmesi için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme de 2014'te kararı onadı. Karar sonrası memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine dönerek sebze-meyve halinde hamallık yapan Çayır, hukuk mücedesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruyla sürdürdü. AYM ise 21 Mart 2018'de Çayır'ın ordudan atılmasını hak ihlali saydı. Yüksek mahkeme, Çayır hakkındaki soruşturmanın kurallara ve yasalara uygun yapılmadığını gerekçe gösterdi.Çayır, karar sonrası avukatı aracılığıyla Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'ne başvururken, mahkeme de Çayır'ın TSK'dan atılmasına neden olan soruşturmada neyle suçlandığının somut delillere dayandırılmadığını, ifadesini alan askeri görevlilerin kimliklerinin yazılmadığını, ifadedeki bazı bölümler ile sesli kaydın ise karartılıp imha edildiğini saptayarak görevine iade edilmesine karar verildi.HALEN para kazanmak adına Salihli'de hamallık yapmayı sürdüren Çayır, mahkeme kararının bakanlığın onayıyla yürürlüğe girmesinden sonra büyük onurla taşıdığı üniformasına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başladığını söyledi. Bu arada yargı kararıyla 5 yıl sonra yeniden görevine iade edilen Çayır'ın TSK'dan ayrı kaldığı süre boyunca alması gereken yaklaşık 250 bin TL'nin de ödenmesine hükmedildi.