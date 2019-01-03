Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

BENZETMELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, Şebnem Korur Fincancı'nın Evrensel Net isimli internet sitesinde yayınlanan 'Bilmiyorduk Deme Lüksümüz Yok' başlıklı röportajı, Birgün Gazetesi'ndeki 'Cizre Türkiye'nin Srebrenitsa'dır' başlıklı röportajı ve Özgür Gündem'deki 'Cizre'deki tablo Bosna'dan daha ağır' röportajındaki açıklamalarına yer verildi.





HENDEKİ MEŞRULAŞTIRDI

Kararda, "Sanığın vermiş olduğu röportajlarında kullandığı ifadelerden anlaşılacağı üzere Korur Fincancı'nın bölgede tamamen TSK tarafından güvenlik ve bölgedeki düzenin sağlanması amacıyla yapılan faaliyetlerin sanık tarafından kürt halkında topyekün saldırı olarak kabul edilmesi, özellikle bölgede kazılan hendeklerin sanık tarafından övülmesi, hendek kazmanın direnmek için meşru bir hak olarak görülmesi, sanığın bölgede yaşanan sürecin Bosna'dan daha ağır olduğunu ve yaşanan olayların Srebrenitsa'da yaşananlara benzetilmesi PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru görmesi ve bu eylemlerin övülmesi kapsamında yaptığı söylemlerdir" denildi.

SUÇA İLİŞKİN KASTININ YOĞUNLUĞUNU GÖSTERDİ

Gerekçeli kararda ayrıca, sanığın bizzat adli tıp uzmanı olarak Bosna'da toplu mezarlara ilişkin yapılan kazı faaliyetlerinde görev alması ve vermiş olduğu röportajındaki Bosna ve Srebrenitsa örneklerinin tamamen cezalandırılmasına karar verilen suça ilişkin kastının yoğunluğunu gösterdiği kaydedildi.

Srebrenitsa Katliamı'nın anlatıldığı gerekçeli kararda, Sırplar tarafından Bosna'da savaş dolayısıyla Srebrenitsa bölgesinin işgal edildiği ve buradaki sivil ve masum insanların Sırp orduları tarafından hunharca katledilerek toplu mezarlara gömüldüğü belirtildi. Ayrıca o zamanki Sırp lider Ratko Mladiç'in savaş suçlusu olarak Lahey'deki Uluslararası Savaş Mahkemesi'nde yargılandığı ve cezalandırıldığı kaydedildi.

Fincancı Korur tarafından bu hususların bilinmesine rağmen Türkiye'nin bir parçası olan Cizre'de tamamen güvenlik ve bölgedeki huzur, asayişin sağlanması amacıyla TSK tarafından yapılan faaliyeti bu olayla özdeşleştirdi ifade edildi. Bu durumun, PKK silahlı terör örgütü adına yönetici konumunda olan Bese Hozat'ın çağrısını sanığın ne derece sahiplendiği ve örgütün meşru olmayan eylemlerinin sanık tarafından ne derece övüldüğünü gösterdiği belirtildi.

Kararda, Şebnem Fincancı Korur'un kullanmış olduğu ifadelerin özellikle suça konu bildiri içeriğiyle örtüşecek şekilde TSK'nın tamamen savunma ve güvenlik amaçlı bölgedeki faaliyetini vahşet, soykırım girişimi, savaş suçu ve Kürt halkına topyekun saldırı olarak ifade ettiği kaydedildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Bölgede PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü tarafından yapılan hendek kazma eylemlerini övmesi, özyönetim anlayışına sahip çıkması ve hazırlamış olduğu raporla bir anlamda ülkemizi uluslararası kuruluşlar nezdinde şikâyette bulunması, ülkemizi şikayet ederek ülkemizi yargılama amacı kastı ile hareket etmesi, bu yönde çaba göstermesi, vermiş olduğu röportajında da bunu savaş suçu olarak belirterek bu suçlarda zaman aşımı olmayacağını belirtmesi, duruşma sırasında da gelen belgelere karşı beyanlarında bu söyleşileri kabul ettiğini belirtmesi, bir pişmanlık duymadığını belirtmiş olması bir bütün olarak değerlendirildi."