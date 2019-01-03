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Yıldırım’dan istişare buluşmaları

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
Yıldırım’dan istişare buluşmaları
İstanbul'da AK Partili belediye başkan adayları ve milletvekilleri seçim takvimindeki çalışmalar için koordinasyonu hızlandırdı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve başkan adaylarıyla görüşmeler yaptı. Üç seçim bölgesinden oluşan İstanbul'da bölge yöneticileriyle biraraya gelen Yıldırım, hükümetin ve belediyelerin yürüttüğü çalışmalar, vatandaşların beklentileri, projeler ve seçim çalışmaları hakkında istişare düzenledi. İlçe gezilerine de başlayan Yıldırım, önümüzdeki günlerde buluşma ve ziyaretleri artırarak devam ettirecek.
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Yıldırım’dan istişare buluşmaları
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