YPG/PKK'ya Aralık'ta ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının, ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya aralık ayında da ağır darbe vurdu.

95 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Aralık tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan bir güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Örgütün kış üslenmesine girdiği kış mevsiminin ilk ayı aralıkta yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 95 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik aralıkta birçok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 340 şüpheliden 80'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

"GRİ" KATEGORİDEKİ TERÖRİST TESLİM OLDU

Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla örgüte hem eleman hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne 2015 yılında düzenlenen saldırının faillerinden A.O. isimli terörist, 4 Aralık'ta bu kentte düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Adnan Sav, 23 Aralık'ta Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin aranan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist ile "Harun Kop" kod adlı terörist Ayhan Küçükçelebi'nin cesedi toprağa gömülü bulundu.

İstanbul'un Vezneciler semtinde 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada, PKK'nın elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenlenmesine ve yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılması hususunda işlem yapılmasına karar verildi.

Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve kış şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha ediyor.

Yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen operasyonları kararlılıkla sürdüren Mehmetçik'in, kırsaldaki operasyon kararlılığı ve mücadelesi teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

Güvenlik güçlerince saklandıkları mağara ve sığınaklarda etkisiz hale getirilen teröristler, artık güvenlik güçlerine izlerini belli etmemek için telsiz görüşmesi bile yapmıyor

Yaz ve sonbaharda teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, operasyonları kar kış demeden kararlılıkla sürdürüyor.

SAĞ YAKALAMAK İÇİN 9 GÜN BOYUNCA "TESLİM OL" ÇAĞRISI YAPTILAR

Güvenlik güçleri, geçen yılın son ayında da önemli operasyonlara imza attı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir mağarada sıkıştırılan, sayıları henüz netleşmeyen ancak aralarında terör örgütleri PKK ve MLKP'nin sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu değerlendirilen teröristler, Mehmetçik'in 9 günlük çağrısına rağmen teslim olmayınca hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Teröristleri ikna etmek için gizlendikleri mağaranın girişine ses sistemi kuran Mehmetçik, 9 gün boyunca içeride yer alan terörist gruba "Teslim ol" çağrısı yaptı.

Teröristlere yapılan ikna çabalarına karşılık alamayan Mehmetçik, mağarayı imha etmeyi kararlaştırdı ve bölgeye getirilen yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan bir günlük çalışmada mağaranın ayrıntılı krokisi çıkarıldı.

Bu doğrultuda Malatya Ana Jet Üssü'nden havalanan iki F-16 savaş uçağı, mağarayı belirlenen koordinatlar doğrultusunda 9 farklı noktadan delici özelliği yüksek özel mühimmatlar ile imha etti.

Helikopter destekli diğer birliklerin de karadan yaptığı müdahale ile tüm teröristler etkisiz hale getirildi.

GENÇLER PKK'DAN KURTULUYOR

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, teröristlerin ikna edilip adalete teslim olmaları için yoğun çaba göstererek aileleri ile görüşüyor.

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerce kandırılıp 17 yaşında dağa götürülen 21 yaşındaki A.D'nin ailesine ulaşarak çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması için görüşme yaptı.

Uzun süren görüşmeler sonucu aile, ulaştıkları çocuklarından teslim olmasını istedi. Yaklaşık 4 yıldır PKK'nın kamplarında zor günler geçiren A.D, ilk fırsatta kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hiçbir terör saldırısına katılmadığı belirlenen A.D, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Aralık'ta Kocaeli'de yaptığı açıklamada, 2018 yılında teslim olan 400 teröristten 157'sinin aileleriyle birebir görüşmeler sonucu ikna edildiğini belirtmişti.